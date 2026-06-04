Nuove opportunità per la cooperazione europea e la valorizzazione del territorio a Fossacesia

A Fossacesia, il sindaco e la consigliera comunale delegata ai Progetti Europei hanno incontrato la presidente nazionale dell’Aiccre, l’Associazione Italiana per il Coordinamento delle Organizzazioni per la Cooperazione allo Sviluppo. L’obiettivo dell’incontro è stato esplorare nuove opportunità di collaborazione europea e promuovere la valorizzazione del territorio locale. Non sono stati forniti dettagli sui progetti o sui risultati dell’incontro.

dove il sindaco Enrico Di Giuseppantonio e la consigliera comunale delegata ai Progetti Europei, Marina Paolucci, hanno incontrato la presidente nazionale di Aiccre (Associazione Italiana per il. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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