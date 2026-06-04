Nuove opportunità per la cooperazione europea e la valorizzazione del territorio a Fossacesia

Da chietitoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Fossacesia, il sindaco e la consigliera comunale delegata ai Progetti Europei hanno incontrato la presidente nazionale dell’Aiccre, l’Associazione Italiana per il Coordinamento delle Organizzazioni per la Cooperazione allo Sviluppo. L’obiettivo dell’incontro è stato esplorare nuove opportunità di collaborazione europea e promuovere la valorizzazione del territorio locale. Non sono stati forniti dettagli sui progetti o sui risultati dell’incontro.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

dove il sindaco Enrico Di Giuseppantonio e la consigliera comunale delegata ai Progetti Europei, Marina Paolucci, hanno incontrato la presidente nazionale di Aiccre (Associazione Italiana per il. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

AgriAcademy - Agricoltura e Comunità: Reti, Territorio e Valorizzazione delle Varietà Locali

Video AgriAcademy - Agricoltura e Comunità: Reti, Territorio e Valorizzazione delle Varietà Locali

Notizie e thread social correlati

Nuove filiere per la montagna con il Gal Baldo-Lessinia: «Opportunità reali per chi vive e lavora sul territorio»Nel territorio montano veronese si stanno sviluppando nuove filiere dedicate all'agricoltura e alla valorizzazione delle risorse locali.

Piedilucando 2026, successo per la terza edizione tra sport, natura e valorizzazione del territorio TUTTI I VINCITORIIl 1 maggio 2026 si è svolta la terza edizione di Piedilucando, una manifestazione che combina sport e ambiente nei percorsi che circondano il Lago...

Temi più discussi: Dall'Argentina nuove opportunità per l'importazione di legname e l'esportazione di macchinari; Lavoro. Cia: nuove opportunità per aziende e welfare più inclusivo; Ci siamo | Sono state appena svelate le nuove opportunità italiane per giugno; Decreto 1° Maggio: incentivi, assunzioni e nuove opportunità per le imprese.

Decreto 1° Maggio: incentivi, assunzioni e nuove opportunità per le impreseUn workshop online promosso da Confcommercio Uniascom Provincia di Varese per approfondire le misure introdotte dal Decreto 1° Maggio e comprendere come utilizzare al meglio agevolazioni, incentivi e ... varesenews.it

nuove opportunità per laChirurgia robotica: dalla Regione nuove opportunità per i pazienti del territorioCREMONA - Cremona avrà il robot chirurgico. La conferma arriva dalla delibera approvata oggi dalla Giunta di Regione Lombardia. Un passaggio importante per il futuro della chirurgia dell’ ASST, che ... laprovinciacr.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web