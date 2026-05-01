Piedilucando 2026 successo per la terza edizione tra sport natura e valorizzazione del territorio TUTTI I VINCITORI

Il 1 maggio 2026 si è svolta la terza edizione di Piedilucando, una manifestazione che combina sport e ambiente nei percorsi che circondano il Lago di Piediluco. Organizzata dall’Associazione Myricae, la giornata ha visto una partecipazione numerosa di atleti e appassionati, con numerosi partecipanti che hanno affrontato le diverse prove lungo il tracciato panoramico. Sono stati premiati i vincitori delle varie categorie presenti all’evento.

Grande partecipazione oggi, 1 maggio 2026, per la terza edizione di “Piedilucando”, la manifestazione sportiva e ambientale organizzata dall’Associazione Myricae lungo i percorsi panoramici che circondano il Lago di Piediluco.L’evento, ospitato nel borgo di Piediluco, ha richiamato numerosi.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate CorriReggio: la 44ª edizione sfida il tempo tra sport e naturaA Palazzo Alvaro si sono riuniti i rappresentanti delle istituzioni locali e di Legambiente per svelare i dettagli della 44ª edizione di CorriReggio,... Leggi anche: BAFTA 2026: tutti i vincitori di questa edizione Panoramica sull’argomento Si parla di: Piedilucando - Terza edizione; Torna lo sport in riva al lago con la terza edizione di Piedilucando.