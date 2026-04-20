Nuove filiere per la montagna con il Gal Baldo-Lessinia | Opportunità reali per chi vive e lavora sul territorio

Nel territorio montano veronese si stanno sviluppando nuove filiere dedicate all'agricoltura e alla valorizzazione delle risorse locali. Il Gal Baldo-Lessinia ha annunciato iniziative che coinvolgono settori come l'agricoltura, l'ambiente e le comunità del territorio. Queste strategie mirano a creare opportunità concrete per chi vive e lavora nella zona, con l’obiettivo di rafforzare le attività tradizionali e promuovere lo sviluppo locale.

Nel territorio montano veronese prende forma una nuova strategia di valorizzazione delle risorse locali, che intreccia agricoltura, ambiente e comunità. A guidarla è il Gal Baldo-Lessinia, promotore di due nuove filiere agroalimentari (“Radici” e “Lessinia GenerAttiva”) nate nell’ambito di.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Il Gal Taburno punta sul tartufo bianco per rilanciare enogastronomia e territorio del SannioIl Gal Taburno rilancia la strategia di sviluppo del Sannio puntando sul tartufo bianco come leva per valorizzare l’intero sistema enogastronomico... Leggi anche: 180 persone: il Parco Lessinia apre la montagna a tutti Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Nuove filiere per la montagna con il Gal Baldo-Lessinia: Opportunità reali per chi vive e lavora sul territorio; Lessinia, nasce la Comunità del Cibo: come cambierà l’economia locale; Il GAL Baldo-Lessinia guida la valorizzazione della montagna veronese; La Lessinia punta sulle produzioni locali. Lessinia, nasce la Comunità del Cibo: come cambierà l’economia localeIl futuro della Lessinia e del Monte Baldo passa attraverso la collaborazione: nascono le nuove filiere Radici e Lessinia GenerAttiva ... veronaoggi.it Il GAL Baldo-Lessinia guida la valorizzazione della montagna veronese con due nuove filiere agroalimentari - facebook.com facebook