Nuova vita per il campo del Chellino Taglio del nastro e grande festa

Da lanazione.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stato inaugurato il nuovo campo del Chellino durante una cerimonia al villaggio sportivo del Santa Lucia. La festa ha visto il taglio del nastro e la partecipazione di molte persone. Il campo è destinato alle attività della scuola calcio dei bambini della zona. L’evento ha segnato l’apertura ufficiale della struttura, che ora sarà utilizzata per le attività sportive dei più giovani.

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Si alza il sipario sul nuovo campo del "Chellino" per le attività della scuola calcio dei bambini della nuova San Gimignano: grande festa al villaggio sportivo del Santa Lucia. Con la memoria che scorre su quel campo di calcio amatoriale dell’altro ieri, riportato in vita e resuscitato dall’amministrazione comunale per nuove pagine di sport. Il tutto, in virtù di un investimento da 350mila euro per realizzare una moderna struttura per la scuola calcio del settore giovanile della nuova San Gimignano Calcio. Di storia e memoria il "Chellino" ne ha da raccontare fra le zolle del vecchio "podere" della famiglia contadina dei Chellini. Un... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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