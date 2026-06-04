nuova vita per il campo del chellino taglio del nastro e grande festa

Notizia in breve

È stato inaugurato il nuovo campo del Chellino durante una cerimonia al villaggio sportivo del Santa Lucia. La festa ha visto il taglio del nastro e la partecipazione di molte persone. Il campo è destinato alle attività della scuola calcio dei bambini della zona. L’evento ha segnato l’apertura ufficiale della struttura, che ora sarà utilizzata per le attività sportive dei più giovani.