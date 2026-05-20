È stata inaugurata la nuova sede di ’Signor Tacos 2’ sul lungomare, con oltre duecento persone presenti all’evento. Il ristorante è gestito dal ristoratore italo tunisino già proprietario di un locale in viale Carducci, specializzato in kebab, pizza, cucina araba e tunisina. L’apertura è stata accompagnata da una festa con il tradizionale taglio del nastro. La nuova attività si aggiunge alla precedente del ristorante, ampliando così l’offerta gastronomica nella zona.

Oltre duecento persone hanno partecipato all’inaugurazione di ’Signor Tacos 2’, il nuovo locale sul lungomare del ristoratore italo tunisino Sassi Terzi, già titolare di un locale in viale Carducci specializzato in kebab, pizza, cucina araba e tunisina. È stata una festa molto animata, all’insegna della condivisione, dove alle specialità gastronomiche sono stati abbinate la musica del dj Andrea Lucchi e l’esibizione di danza del ventre di Sonia Bertozzi, in arte Khadija. L’imprenditore Terzi, in Italia da vent’anni, scommette ancora sulle proposte multietniche e multiculturali, partendo da Cesenatico che è la città dove abita con moglie e figli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Signor Tacos’ raddoppia. Festa e taglio del nastro

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