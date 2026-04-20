Taglio del nastro per la nuova gestione del Bagno Roma di Tirrenia
Venerdì si è tenuto il taglio del nastro per l’apertura della nuova gestione dello stabilimento balneare situato a Tirrenia, sul litorale pisano. La struttura, nota come Bagno Roma, passa nelle mani di una gestione giovane, con Vincenzo Abbruscato al timone. L’inaugurazione segna l’avvio di una fase diversa per il stabilimento, che si propone di rinnovare la propria offerta e attrarre nuovi clienti.
Nuova gestione per il Bagno Roma di Tirrenia, storico stabilimento balneare del litorale pisano, che inaugura una nuova fase della propria attività sotto la guida di una gestione giovane, quella di Vincenzo Abbruscato. Al taglio del nastro erano presenti il presidente Sib Confcommercio Pisa.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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