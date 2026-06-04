Nuova statua di Padre Pio all' ospedale di Ostuni | lunedì l' inaugurazione

Notizia in breve

Lunedì sarà inaugurata una nuova statua di Padre Pio all’ospedale di Ostuni. La cerimonia si svolgerà nella struttura denominata Papa Francesco. L’installazione rappresenta un elemento simbolico legato alla spiritualità e al conforto per i pazienti. La notizia è stata comunicata dalla Asl Brindisi, che ha organizzato l’evento. La statua sarà collocata in un’area accessibile ai visitatori e ai degenti.