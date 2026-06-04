Nuova statua di Padre Pio all' ospedale di Ostuni | lunedì l' inaugurazione

Da brindisireport.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lunedì sarà inaugurata una nuova statua di Padre Pio all’ospedale di Ostuni. La cerimonia si svolgerà nella struttura denominata Papa Francesco. L’installazione rappresenta un elemento simbolico legato alla spiritualità e al conforto per i pazienti. La notizia è stata comunicata dalla Asl Brindisi, che ha organizzato l’evento. La statua sarà collocata in un’area accessibile ai visitatori e ai degenti.

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OSTUNI - La sanità non è solo cura del corpo, ma anche conforto per lo spirito. Con questa consapevolezza, la Asl Brindisi è lieta di annunciare un evento speciale che arricchirà la struttura di Ostuni, l’ospedale Papa Francesco, di un profondo valore simbolico.Lunedì 8 giugno, alle 12, nella. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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