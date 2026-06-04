Nuova statua di Padre Pio all' ospedale di Ostuni | lunedì l' inaugurazione
Lunedì sarà inaugurata una nuova statua di Padre Pio all’ospedale di Ostuni. La cerimonia si svolgerà nella struttura denominata Papa Francesco. L’installazione rappresenta un elemento simbolico legato alla spiritualità e al conforto per i pazienti. La notizia è stata comunicata dalla Asl Brindisi, che ha organizzato l’evento. La statua sarà collocata in un’area accessibile ai visitatori e ai degenti.
OSTUNI - La sanità non è solo cura del corpo, ma anche conforto per lo spirito. Con questa consapevolezza, la Asl Brindisi è lieta di annunciare un evento speciale che arricchirà la struttura di Ostuni, l’ospedale Papa Francesco, di un profondo valore simbolico.Lunedì 8 giugno, alle 12, nella. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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