Nella notte tra lunedì e martedì, una statua in bronzo raffigurante Padre Pio è stata sottratta dalla piazza davanti alla chiesa di San Martino a Paperino. La statua si trovava all'aperto, in un'area pubblica, e al momento non sono stati resi noti dettagli sui responsabili. Le autorità hanno lanciato un appello affinché venga restituita senza danni.

Prato, 6 maggio 2026 – Rubata nella notte fra lunedì e martedì la statua in bronzo di Padre Pio, situata davanti alla chiesa di San Martino a Paperino. La notizia è stata data dalla stessa parrocchia sulla pagina social: “Stanotte hanno rubato la nostra statua di Padre Pio davanti alla chiesa. Se qualcuno ha visto qualcosa lo dica. Chiunque l’ha presa sappia che è sfuggito all’occhio umano ma non all’occhio di Dio!”. E’ il secondo episodio che in due settimane ha visto come obiettivo di vandali e ladri le statue religiose. Il 19 aprile scorso la statua della Madonna che si trova fra via Senio e via Verdun fu tolta dalla teca, posata a terra e vandalizzata con scritte blasfeme e imbrattata.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rubata statua di Padre Pio, appello per ritrovarla

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