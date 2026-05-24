L’arcivescovo ha scritto una lettera relativa al progetto di valorizzazione dell’area marina intorno alla statua sommersa di San Pio alle Isole Tremiti. La comunicazione riguarda le iniziative previste per l’area, senza specificare dettagli tecnici o decisioni definitive. La lettera si rivolge alle comunità locali e alle autorità coinvolte, senza indicare modalità di attuazione o eventuali contestazioni. La comunicazione è stata resa pubblica in forma ufficiale.

Lettera dell’Arcivescovo Franco Moscone relativa al progetto riguardante l’area marina circostante la statua sommersa di San Pio alle Isole Tremiti. Nel testo si richiama l’attenzione sul valore spirituale, culturale e identitario del sito, da anni luogo di devozione, celebrazioni religiose e riferimento per l’intero arcipelago. L’installazione sottomarina, con l’area circonvicina di competenza, tanto subacquea che di superficie, è diventata nel tempo, ed oggi rappresenta, un luogo di rilevante valore religioso, spirituale, culturale oltre che di attrazione turistica. Tale aspetto è riconosciuto tanto dai residenti dell’Arcipelago che dai tantissimi visitatori che lungo l’anno, e soprattutto nel tempo estivo, affollano le Isole Tremiti. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Lettera dell’Arcivescovo sulle Isole Tremiti e sulla statua sommersa di Padre Pio

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