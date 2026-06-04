Nuova spaccata in centro a Bergamo fondo cassa razziato in una caffetteria
Due uomini hanno sfondato la porta d’ingresso di una caffetteria in via Sant’Orsola, nel centro di Bergamo, e hanno rubato circa 800-900 euro dal fondo cassa. L’episodio è avvenuto di notte, e nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini. La porta d’ingresso è stata danneggiata durante il tentativo di scasso.
SICUREZZA. Due ladri in azione in via Sant’Orsola: divelta la porta d’ingresso. Il titolare: «Rubati tra gli 800 e i 900 euro». Indaga la polizia. Ancora una spaccata in centro a Bergamo. Alle 22 di lunedì sera due ladri hanno forzato la porta d’ingresso della «Caffetteria Sant’Orsola», al civico 3 dell’omonima via del cuore cittadino, entrando nel bar e arraffando i soldi del fondocassa: un bottino che ammonterebbe, stando a una prima stima dei titolari, a circa otto, novecento euro in monetine. «Ai quali si aggiungono i danni alla porta di vetro blindata e che, venendo forzata, si è crepata – sottolinea il titolare, Pierluigi Ricci, che gestisce la Caffetteria da otto anni –: solo per questo intervento dovremo spendere come minimo duemila euro. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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