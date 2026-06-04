nuova spaccata in centro a bergamo fondo cassa razziato in una caffetteria

Notizia in breve

Due uomini hanno sfondato la porta d’ingresso di una caffetteria in via Sant’Orsola, nel centro di Bergamo, e hanno rubato circa 800-900 euro dal fondo cassa. L’episodio è avvenuto di notte, e nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini. La porta d’ingresso è stata danneggiata durante il tentativo di scasso.