Nuova spaccata in centro a Bergamo | colpita la Gelateria in galleria - Video
Sabato 9 maggio, alle prime ore del mattino, un uomo e una donna hanno sfondato la porta di vetro di una gelateria situata in una galleria nel centro di Bergamo. L'episodio è avvenuto intorno alle 4 e ha portato al furto di circa 200 euro dal fondo cassa. La scena è stata ripresa da un video che mostra i due soggetti mentre entrano nel locale e si dirigono verso il denaro.
IL COLPO. In via Tiraboschi intorno alle 4 di sabato 9 maggio. Un uomo e una donna hanno sfondato una porta di vetro portando via 200 euro di fondo cassa. Un’altra spaccata in centro a Bergamo, nella notte tra venerdì 8 e sabato 9 maggio. Colpita la «Gelateria in galleria» di via Tiraboschi, intorno alle 4: due persone, un uomo e una donna, hanno sfondato la porta di vetro portando via 200 euro di fondo cassa, il tutto in circa 40 minuti. «Sono entrati dalla porta - racconta Alessandro Marcandalli, figlio di uno dei due titolari - hanno provato a calci ma non sono riusciti a sfondarla, così hanno preso due bidoni della spazzatura e hanno rotto il vetro.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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