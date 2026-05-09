Nuova spaccata in centro a Bergamo | colpita la Gelateria in galleria - Video

Sabato 9 maggio, alle prime ore del mattino, un uomo e una donna hanno sfondato la porta di vetro di una gelateria situata in una galleria nel centro di Bergamo. L'episodio è avvenuto intorno alle 4 e ha portato al furto di circa 200 euro dal fondo cassa. La scena è stata ripresa da un video che mostra i due soggetti mentre entrano nel locale e si dirigono verso il denaro.

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