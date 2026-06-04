Nuova Peugeot E-5008 Long Range | 668 km con una carica?

Da ilgiornaledigitale.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Peugeot E-5008 Long Range può percorrere fino a 668 km con una singola carica secondo il ciclo WLTP. La vettura monta una batteria da 96,9 kWh, che permette questa autonomia. La capacità della batteria e le specifiche tecniche contribuiscono a raggiungere questa distanza, rendendola uno dei SUV elettrici con maggiore autonomia sul mercato. La presentazione ufficiale non ha ancora avuto luogo.

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La Peugeot E-5008 Long Range alza l’asticella dell’autonomia tra i grandi SUV elettrici: fino a 668 km con una sola carica nel ciclo WLTP, grazie a una batteria da 96,9 kWh. Una percorrenza che Peugeot ha voluto dimostrare con una trasferta da Milano alla Costa Azzurra, e che rende questo 7 posti a zero emissioni una vera “macchina da viaggio” per tutta la famiglia. Design e spazio: sette posti senza compromessi. La terza generazione del 5008, nella sua veste 100% elettrica, conferma la vocazione da grande viaggiatrice. Sette posti di serie, terza fila ad accesso facilitato e modularità da monovolume nascosta sotto la carrozzeria da SUV. Il merito della versione Long Range è una batteria più sottile di 15 mm rispetto a quella della 210 CV: più energia a bordo, senza rubare spazio a passeggeri e bagagli. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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