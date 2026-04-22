Nuova Peugeot 408 Plug-in | arriva in Italia con 240 CV e 85 km EV

Da ameve.eu 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La nuova Peugeot 408 Plug-in è pronta a sbarcare sul mercato italiano. Il crossover di segmento C francese, aggiornato di recente al Salone di Bruxelles 2026, offre una potenza di 240 CV e un’autonomia in modalità completamente elettrica di 85 chilometri. La vettura rappresenta un nuovo modello nel settore delle auto ibride plug-in e sarà disponibile nelle concessionarie italiane a breve.

Il mercato automobilistico italiano si prepara all’arrivo della nuova Peugeot 408, il crossover di segmento C francese che ha appena mostrato la sua evoluzione aggiornata durante il Salone di Bruxelles 2026. La vettura, presentata ufficialmente a gennaio, è ora pronta per le strade del nostro Paese con una gamma focalizzata esclusivamente sulla mobilità elettrificata. Le prove effettuate sulle strade di Marsiglia e nelle zone limitrofe hanno permesso di testare la versione plug-in hybrid, un modello che combina un motore termico da 1.6 quattro cilindri in linea con 180 CV a un propulsore elettrico da 125 CV. Il sistema complessivo eroga 240 CV e una coppia massima di 360 Nm, supportato da una batteria con capacità di 17,2 kWh che garantisce circa 85 chilometri di autonomia in modalità puramente elettrica secondo i parametri WLTP.🔗 Leggi su Ameve.eu

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New Peugeot 408 GT FACELIFT 2026 (Plug-in Hybrid 240) - Visual Review

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