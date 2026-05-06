La nuova Peugeot e-308 offre un’autonomia di circa 450 km, permettendo di percorrere senza problemi la distanza tra Milano e Varazze. La vettura presenta un sistema di recupero di energia che si attiva tramite palette al volante, consentendo di migliorare l’efficienza durante la guida. Questa caratteristica aiuta a ottimizzare i tempi di percorrenza e a ridurre la necessità di soste per ricariche, rendendo il viaggio più fluido.

? Cosa scoprirai Come influisce la nuova autonomia sul viaggio Milano-Varazze senza soste?. Come si gestisce il recupero di energia tramite le palette al volante?. Cosa permette di alimentare la presa da 230V della nuova Peugeot?. Quali materiali riciclati compongono l'interno della nuova compatta elettrica?.? In Breve Batteria da 58,3 kWh con ricarica DC fino a 100 kW in 32 minuti.. Motore da 156 CV e 270 Nm con 30% di materiali riciclati.. Funzione Vehicle to Load per alimentare dispositivi da 230 V16 A.. Garanzia Peugeot Care di 8 anni o 160.000 km su veicolo e batteria.. La Peugeot e-308 raggiunge i 450 km di autonomia nel ciclo WLTP, permettendo nuovi spostamenti tra Milano e Varazze senza dover pianificare ricariche intermedie durante il viaggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuova Peugeot e-308: 450 km di autonomia per viaggiare verso il mare

New Peugeot E-308 | Lion Is Coming l V2L

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