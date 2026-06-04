Nuova organizzazione della Rete oncologica regionale | Decongestionare gli ospedali e garantire assistenza vicina al paziente
Una nuova organizzazione della Rete oncologica regionale mira a ridurre la pressione sugli ospedali e a offrire assistenza più vicina alle residenze dei pazienti. L’obiettivo principale è facilitare la transizione tra cura ospedaliera e territoriale, garantendo un percorso più ordinato e accessibile. La riforma risponde alle direttive nazionali e si concentra su una gestione più efficace delle cure oncologiche, con un’attenzione particolare alla vicinanza del servizio al paziente.
Migliorare la transizione ordinata dalla presa in carico ospedaliera a quella territoriale, non solo per decongestionare gli ospedali, ma soprattutto per garantire un’assistenza più vicina alla residenza del paziente, rispondendo a quelli che sono gli indirizzi nazionali della Rete oncologica. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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