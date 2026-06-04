Nuova organizzazione della Rete oncologica regionale | Decongestionare gli ospedali e garantire assistenza vicina al paziente

Notizia in breve

Una nuova organizzazione della Rete oncologica regionale mira a ridurre la pressione sugli ospedali e a offrire assistenza più vicina alle residenze dei pazienti. L’obiettivo principale è facilitare la transizione tra cura ospedaliera e territoriale, garantendo un percorso più ordinato e accessibile. La riforma risponde alle direttive nazionali e si concentra su una gestione più efficace delle cure oncologiche, con un’attenzione particolare alla vicinanza del servizio al paziente.