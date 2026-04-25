L’estetica oncologica e la qualità della vita del paziente al centro del forum della Cna

Durante il forum organizzato dalla Cna, si è discusso di come l’estetica oncologica possa influenzare la qualità della vita dei pazienti affetti da tumore. Sono stati presentati interventi che evidenziano l’importanza di professionisti specializzati nel settore, con l’obiettivo di offrire un'assistenza più completa e rispettosa delle esigenze individuali. L’evento ha coinvolto figure del settore sanitario e del settore estetico, con l’intento di promuovere pratiche integrate.

Coniugare qualità della vita e competenze degli operatori specializzati per migliorare la condizione dei pazienti. Ruota attorno al tema delicato delle aspettative dei pazienti oncologici l’appuntamento, dal titolo “Estetica oncologica: competenza, sicurezza e qualità di vita del paziente”.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Terni, assemblea generale della Cgil: "La crisi del territorio è strutturale. Mettere al centro quantità e qualità del lavoro"Negli scorsi giorni si è riunita a Terni l’assemblea generale della Cgil provinciale. La Ripartenza 26. Gianpiero Strisciuglio (AD Trenitalia): "Crescita e qualità del servizio sono al centro della nostra strategia""Stiamo vivendo una fase di profonda trasformazione, caratterizzata da una forte spinta agli investimenti da parte di Trenitalia, in particolare per... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Forum Cna Abruzzo su estetica oncologica; Estetica oncologica, a Pescara il forum Cna sulla qualità della vita; L’estetica oncologica e la qualità della vita del paziente: lunedì a Pescara forum della Cna; Cna Mantova presenta la riforma del settore estetico. L’estetica oncologica e la qualità della vita del paziente al centro del forum della CnaEsperti e professionisti a confronto su un tema che può affiancare con efficacia il percorso di cura a Pescara lunedì 27 aprile ... ilpescara.it Ddl Ancorotti: rivoluzione per estetica e acconciatura Confartigianato e Cna: Ascoltate le nostre richiesteArezzo, 19 settembre 2025 – C onfartigianato Imprese Arezzo e CNA Arezzo, esprimono pieno apprezzamento per il DDL Ancorotti, che fornisce risposta una necessità rappresentate da tempo dalle due ... lanazione.it Una vera e propria svolta: così CNA Fita Toscanadefinisce l’ultimo incontro con i vertici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le associazioni aderenti a Unatras, organizzazione di cui CNA fa parte a livello nazionale. Nel comunicato le dichiarazioni - facebook.com facebook