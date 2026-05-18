Nell’auditorium dedicato, si è tenuto un incontro tra medici di famiglia, specialisti e altri professionisti sanitari per discutere del percorso di sorveglianza delle pazienti affette da tumore al seno. L’obiettivo è rafforzare il follow-up tra ospedali e territorio, garantendo una presa in carico più immediata e continua. L’evento ha visto confronti e approfondimenti sul coordinamento delle cure e sulla gestione delle pazienti nel periodo successivo alle terapie.

L’EVENTO. All’Auditorium «Lucio Parenzan» confronto tra medici di famiglia, specialisti e professionisti sanitari sul percorso di sorveglianza dopo le cure, per garantire continuità assistenziale e presa in carico più vicina alle pazienti. Una presa in carico sempre più integrata tra ospedale e territorio, capace di accompagnare le donne operate di tumore alla mammella anche dopo la fase acuta della malattia. È stato questo il tema al centro del convegno annuale del Dipartimento Interaziendale Provinciale Oncologico (Dipo), dedicato a «Dal trattamento alla sorveglianza: il follow up del carcinoma mammario tra ospedale e territorio», che si è svolto sabato 16 maggio all’Auditorium «Lucio Parenzan» dell’Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Tumore al seno, la rete oncologica bergamasca rafforza il follow up tra ospedali e territorio

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