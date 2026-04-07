Mercedes-Benz ha presentato la nuova CLA 250+, una berlina completamente elettrica costruita sulla piattaforma MMA. Il modello, con un prezzo di partenza di circa 50.300 euro, si propone di affrontare le questioni legate all’autonomia, offrendo una soluzione elettrica nel segmento delle berline compatte. La vettura presenta un design rinnovato e specifiche tecniche che puntano a competere nel mercato delle auto a zero emissioni.

Mercedes-Benz lancia la CLA 250+, una berlina elettrica basata sulla piattaforma MMA che punta a eliminare le preoccupazioni sull’autonomia con un prezzo di partenza fissato a 50.300 euro. Il modello segna una svolta strategica per la casa tedesca, proponendo un veicolo che privilegia la sostanza e l’efficienza rispetto agli effetti scenici. La vettura si posiziona come un punto di riferimento nel segmento, coniugando prestazioni elevate e comfort di guida. Aerodinamica e design funzionale. L’estetica della nuova CLA evolve mantenendo il profilo da coupé a quattro porte, ma con una lunghezza che raggiunge i 4,84 metri. Il design è studiato per massimizzare la penetrazione nell’aria, ottenendo un coefficiente di resistenza Cx pari a 0,21. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuova Mercedes CLA 250+: l’elettrica da 50.300€ che sfida l’autonomia

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