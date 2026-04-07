Recentemente, è stato presentato il modello Mercedes CLA 250+, un’auto elettrica che si distingue per la sua capacità di offrire un’esperienza di guida più fluida e confortevole rispetto ai modelli precedenti. Durante i test su strada, i conducenti hanno notato come questa vettura riesca a coprire distanze significative senza preoccupazioni per l’autonomia e con tempi di ricarica ridotti rispetto ad altri veicoli elettrici.

C’è un momento preciso in cui capisci che l’elettrico ha fatto un salto in avanti. Non è quando leggi i dati tecnici, ma quando guidi un’auto che riesce a farti dimenticare ogni ansia legata all’autonomia. La nuova Mercedes CLA 250+ è esattamente questo: un punto di svolta, per la casa stellata e non solo. Sviluppata sulla nuova piattaforma MMA, rappresenta una delle novità più importanti per Mercedes-Benz. Non solo per la tecnologia, ma per il modo in cui riesce a coniugare efficienza, comfort e prestazioni. È una berlina elettrica che non vuole stupire con effetti speciali (sebbene siano ugualmente presenti), ma convincere con sostanza. E lo fa soprattutto su strada, dove promette - e mantiene - numeri da riferimento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Mercedes CLA 250+: l’elettrica che cambia le regole

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Fun fact: dalla stagione 2013 ad oggi l’unico pilota a siglare una pole position con una macchina non facente parte dei team della Top 4 (Mercedes, Ferrari, Red Bull, McLaren) è stato Lance Stroll con la Racing Point, nel GP di Turchia 2020. #MemasGP #Lan - facebook.com facebook

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