Il sindaco di Imola ha annunciato i nomi degli assessori scelti per la nuova giunta. Tra i membri ci sono professionisti con esperienze diverse, scelti per portare rinnovamento. La squadra comprende cinque assessori, con incarichi in aree chiave come urbanistica, cultura, ambiente, lavori pubblici e servizi sociali. La nomina è stata comunicata ufficialmente oggi, in vista delle elezioni comunali. La giunta sarà in carica per i prossimi cinque anni.

Imola, 4 giugno 2026 – Marco Panieri ha ufficializzato oggi la squadra che guiderà il Comune nei prossimi cinque anni. A nove giorni dalla proclamazione degli eletti, il sindaco ha nominato la nuova Giunta, composta da sette assessori, confermando la linea della continuità ma introducendo anche tre nuovi ingressi: Alba Natali, Selena Mascia e Chiara Sorbello. Elisa Spada mantiene un ruolo centrale nell'esecutivo e viene confermata vicesindaca. A lei fanno capo ambiente, urbanistica (novità), rigenerazione urbana, mobilità sostenibile, partecipazione e pari opportunità. Restano in Giunta anche Pierangelo Raffini, che seguirà sviluppo economico, innovazione digitale e attività produttive, Daniela Spadoni al welfare e alle politiche abitative e Giacomo Gambi, che conserva le deleghe a cultura, giovani e legalità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nuova giunta di Imola, chi sono gli assessori scelti dal sindaco Panieri. “Esperienza e rinnovamento”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Imola, la nuova Giunta di Panieri: Mascia torna tra gli assessori

Nuova Giunta Imola 2026, Selena Mascia in pole per il ruolo tecnico. Il sindaco Panieri al lavoro sulle delegheLa nuova giunta di Imola per il 2026 sta completando la composizione, con sei dei sette ruoli già assegnati.

Temi più discussi: Nuova giunta di Imola, i nomi più caldi: Spada, Raffini e Gambi in pole. Sorbello vicina alla ‘promozione’; Imola, il sindaco Panieri presenta la nuova giunta giovedì 4 giugno; Il sindaco Panieri presenta la Giunta-bis: 4 conferme e 3 novità, i nodi deleghe e vicesindaca; Elezioni a Imola, le preferenze e gli eletti in consiglio comunale.

Nuova giunta di Imola, chi sono gli assessori scelti dal sindaco Panieri. Esperienza e rinnovamentoConfermate le indiscrezioni della vigilia con tre nuovi ingressi: Natali (Sanità), Sorbello (Scuola) e Mascia (Bilancio, Lavori pubblici e Partecipate). Spada vice. Restano in squadra anche Spadoni, G ... ilrestodelcarlino.it

Nuova giunta Imola 2026, Selena Mascia in pole per il ruolo tecnico. Il sindaco Panieri al lavoro sulle delegheGiochi quasi fatti per l’esecutivo: alla new entry dovrebbero andare bilanci e cantieri post PNRR. Domani la presentazione della squadra: alla civica ’Imola Corre’ non andranno posti da assessore ... msn.com