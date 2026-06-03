Imola la nuova Giunta di Panieri | Mascia torna tra gli assessori

Mascia torna tra gli assessori nella nuova Giunta di Imola guidata da Panieri. La posizione lasciata da Michele Zanelli sarà occupata da un nuovo membro, ma non sono stati ancora annunciati i dettagli. Restano incerte le future dinamiche di potere tra il Partito Democratico e Imola Corre, con possibili cambiamenti nelle alleanze politiche. La composizione definitiva della Giunta sarà ufficializzata nelle prossime settimane.

Chi occuperà il posto lasciato da Michele Zanelli nella nuova Giunta?. Come cambieranno i rapporti di forza tra PD e Imola Corre?. Quali deleghe specifiche riceverà l'ingegner Mascia per gestire i cantieri PNRR?. Chi entrerà in Consiglio comunale grazie allo scorrimento delle liste elettorali?.? In Breve Selena Mascia gestirà bilanci e cantieri post-PNRR sostituendo Michele Zanelli. Elisa Spada mantiene Ambiente e Mobilità aggiungendo l'Urbanistica. Chiara Sorbello assume la Scuola sostituendo Gianna Gambetti in Giunta. Alba Natali resta unica assessora per la lista civica Imola Corre. Il quadro della nuova Giunta Panieri: nomi, deleghe e il ritorno di Mascia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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