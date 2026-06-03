Nuova Giunta Imola 2026 Selena Mascia in pole per il ruolo tecnico Il sindaco Panieri al lavoro sulle deleghe
La nuova giunta di Imola per il 2026 sta completando la composizione, con sei dei sette ruoli già assegnati. Si discute in particolare dell’ingresso di un nuovo membro con competenze tecniche. Il sindaco sta lavorando alla ripartizione delle deleghe tra i membri già confermati e il nuovo ingresso. La formazione del governo locale è in fase di definizione, con attenzione alle assegnazioni di ruoli e responsabilità.
Imola, 3 giugno2 2026 – Tempo di ritocchi per la Giunta-bis del sindaco Marco Panieri. Con sei caselle su sette occupate ormai da giorni, l’attenzione è tutta per l’ultimo ingresso nella squadra di governo locale e per la distribuzione delle deleghe. Nel primo caso, va registrato il deciso aumento delle quotazioni di Selena Mascia, ex consigliera comunale del Pd dal 2013 e al 2018 e poi per alcuni anni ancora legata al partito, come nuova assessora. Mascia, ingegnere ambientale con un incarico importante in Hera Luce, andrebbe di fatto a ricoprire il ruolo lasciato libero dall’ex titolare dell’Urbanstica, Michele Zanelli; pur se con compiti diversi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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