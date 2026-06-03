nuova giunta imola 2026 selena mascia in pole per il ruolo tecnico il sindaco panieri al lavoro sulle deleghe

Notizia in breve

La nuova giunta di Imola per il 2026 sta completando la composizione, con sei dei sette ruoli già assegnati. Si discute in particolare dell’ingresso di un nuovo membro con competenze tecniche. Il sindaco sta lavorando alla ripartizione delle deleghe tra i membri già confermati e il nuovo ingresso. La formazione del governo locale è in fase di definizione, con attenzione alle assegnazioni di ruoli e responsabilità.