Nuova Evoluzione Carragher su FC 26 | statistiche mostruose e quanto costa Anfield’s wall
EA Sports ha inserito nel menu di FIFA 26 Ultimate Team una nuova evoluzione chiamata “Il muro di Anfield”. Questa versione di Carragher presenta statistiche migliorate e un valore di acquisto elevato. La carta è disponibile per un periodo limitato e può essere ottenuta attraverso specifici metodi di gioco o acquisti in-game. Le nuove statistiche sono state pubblicate ufficialmente e sono tra le più alte mai viste per questo giocatore in questa modalità.
EA Sports ha appena rilasciato all’interno dei menu di Ultimate Team una nuova, clamorosa Evoluzione intitolata “Il muro di Anfield”. Questa sfida a tempo è un chiaro omaggio alla solidità difensiva e all’autorità in campo che hanno reso Jamie Carragher una leggenda iconica del Liverpool. Si tratta di un’opportunità pazzesca per prendere un difensore centrale o un terzino destro e infliggergli un upgrade statistico a dir poco spaventoso, perfetto per reggere l’urto contro gli attaccanti più buggati del gioco. Scopriamo tutti i requisiti, i costi, i mostruosi miglioramenti e le novità legate ai ruoli tattici FC IQ. SCADENZA E PREZZO DELL’EVOLUZIONE. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
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