Nuova Evoluzione Carragher su FC 26 | statistiche mostruose e quanto costa Anfield’s wall

Notizia in breve

EA Sports ha inserito nel menu di FIFA 26 Ultimate Team una nuova evoluzione chiamata “Il muro di Anfield”. Questa versione di Carragher presenta statistiche migliorate e un valore di acquisto elevato. La carta è disponibile per un periodo limitato e può essere ottenuta attraverso specifici metodi di gioco o acquisti in-game. Le nuove statistiche sono state pubblicate ufficialmente e sono tra le più alte mai viste per questo giocatore in questa modalità.