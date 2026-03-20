Se pensavi di aver visto tutto con le Evoluzioni di quest’anno, preparati a ricrederti. EA ha appena rilasciato “Capitano Nazionale”, un potenziamento senza precedenti che trasforma letteralmente un giocatore d’argento in un fuoriclasse assoluto. Il costo è importante ( 500.000 crediti o 1.500 FC Points), ma i miglioramenti sono fuori da ogni logica vista finora. Scadenza e Costo. Scadenza: 7 giorni.. Costo: 500.000 crediti 1.500 FC Points.. Requisito Chiave: Deve essere un CC. Un Upgrade Mostruoso: Cosa cambia?. Non stiamo parlando di un semplice +1 o +2. Questa EVO applica un boost di +46 alla Valutazione Generale, portando il tuo giocatore fino a 93 OVR. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - OVR +46 e statistiche da Icona: la nuova EVO ‘Capitano Nazionale’ rompe il gioco su FC 26! (national captain)

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