FC 26 Nuova Evoluzione | Festa nelle retrovie Party at the back

Questa è l’Evoluzione definitiva per chi vuole costruire una difesa d’acciaio partendo dalle basi del Tour Mondiale. Il costo è leggermente più alto (75k crediti), ma il motivo è chiaro: trasforma un difensore centrale lento in un jolly difensivo capace di ricoprire ogni ruolo della retroguardia con statistiche da top player. Dettagli e Costi. Costo: 75.000 crediti o 500 FC Points.. Scadenza: 17 giorni.. Canale: Disponibile in-game e su App.. Ripetibile: No.. Requisiti di Selezione. OVR max: 88.. Difesa max: 89.. Ruoli totali max: 3 (per evitare carte già troppo versatili).. Posizione: DC (CB).. Rarità: Non raro (Tour mondiale fuoricl. argento). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

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