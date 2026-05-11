Nuova Audi Q2 Identity Black 35 TFSI CV S tronic tua davvero a 38.800€?

È stata trovata online un’offerta per una nuova Audi Q2 Identity Black 35 TFSI 110(150) kW(CV) S tronic, ancora da immatricolare, al prezzo di 38.800 euro. La vettura appartiene alla versione Identity Black e non è ancora stata registrata presso le autorità. La promozione sembra riguardare un modello nuovo e disponibile per l’acquisto immediato.

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Abbiamo scovato in rete una super offerta per una nuova Audi Q2 Identity Black 35 TFSI 110(150) kW(CV) S tronic, ancora da immatricolare. L’auto è nuova ed in pronta consegna. Trattasi di un’auto in allestimento Identity Black, top di gamma. Il colore è un Blu Ascari. L’auto è provvista di cerchi da 19 pollici, clima automatico bi-zona, Apple CarPlay, Android Auto, chiave comfort, ricarica telefono wireless. Ed ancora bagagliaio elettrico, sensori parcheggio anteriori e posteriori, telecamera posteriore, vetri oscurati, ruotino di scorta, pacchetto estetico nero. L’auto può essere acquistata da cliente privato, sprovvisto di P.Iva alla cifra di 38.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Nuova Audi Q2 Identity Black 35 TFSI CV S tronic, tua davvero a 38.800€? ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video AUDI Q2 35 TFSI S tronic S-Line Business Advan. Notizie correlate Villaricca, fuga folle in Audi Q2: 18enne arrestato dai CarabinieriInseguimento tra Villaricca, Giugliano e Qualiano: il giovane tenta la fuga a piedi ma viene bloccato La guida spericolata e l’Alt dei Carabinieri A... Audi A1 e Q2 fuori dal listino entro 2026: ultima chance per iLa gamma Audi sta per compiere un passaggio epocale: entro il 2026, i modelli A1 e Q2 verranno definitivamente ritirati dai listini.