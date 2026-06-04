Nuova allerta meteo a Milano | arrivano forti temporali monitorati Seveso e Lambro

Nella giornata di giovedì 4 giugno, è stata emessa un'allerta meteo gialla a Milano per temporali intensi. Il centro di monitoraggio rischi naturali di Regione Lombardia ha segnalato criticità moderata, con temporali previsti dal tardo pomeriggio fino al primo pomeriggio. Sono stati attivati controlli sui corsi d’acqua Seveso e Lambro, per verificare eventuali criticità legate alle precipitazioni. Nessuna informazione su danni o evacuazioni al momento.

Ancora temporali a Milano. E un'altra allerta meteo. Il centro monitoraggio rischi naturali di Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticità moderata con un'allerta gialla per il rischio di forti temporali a partire dal tardo pomeriggio di oggi, giovedì 4 giugno, e fino al primo pomeriggio. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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