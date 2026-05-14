Milano scatta l' allerta temporali | Seveso e Lambro osservati speciali

Da milanotoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milano si è attivata un'allerta temporali in codice giallo a partire dalle prime ore del mattino di giovedì 14 maggio. La protezione civile ha segnalato il rischio di forti temporali che interessano la città e le zone del nodo idraulico, con particolare attenzione ai corsi d'acqua Seveso e Lambro, monitorati costantemente per eventuali criticità. La situazione resta sotto osservazione in attesa di aggiornamenti ufficiali.

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Milano si sveglia sotto l'allerta meteo. Dalle ore 6 di oggi, giovedì 14 maggio, è in vigore un'allerta in codice giallo per rischio di forti temporali in città e nell'area del nodo idraulico di Milano. L'avviso di criticità, emesso dal centro monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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