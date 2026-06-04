Nuoto pinnato la squadra modenese Sweet Team è Campione d' Italia

Durante i campionati italiani assoluti estivi di nuoto pinnato a Lignano Sabbiadoro, la squadra modenese Sweet Team ha conquistato 17 medaglie, tra cui sei ori, cinque argenti e sei bronzi. La squadra si è classificata al secondo posto nella classifica complessiva.

Lo scorso week end si sono svolti i campionati italiani assoluti estivi di Nuoto Pinnato a Lignano Sabbiadoro e la Sweet Team si è presentata in grande spolvero conquistando ben 17 medaglie complessive di cui sei ori, cinque argenti e sei bronzi, chiudendo la prova estiva al secondo posto nella. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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