Nuoto pinnato | piastrellata d’oro per la Calypso a Genova

Durante il 17° trofeo Luigi Ferraro di nuoto pinnato, svoltosi domenica 19 aprile presso la piscina della Sciorba a Genova, la squadra della Calypso Piacenza ha ottenuto una medaglia d’oro. La competizione ha visto la partecipazione di diverse delegazioni e ha attirato numerosi atleti e appassionati di questa disciplina. La vittoria rappresenta un risultato di rilievo per la squadra, che si è distinta durante la giornata di gare.

La delegazione della Calypso Piacenza ha messo a segno un risultato di eccezionale impatto durante il 17° trofeo Luigi Ferraro di nuoto pinnato, tenutosi domenica 19 aprile presso la piscina della Sciorba a Genova. Gli atleti piacentini hanno collezionato un totale di 27 medaglie, tra cui 14 ori, 11 argenti e 2 bronzi, dimostrando una preparazione tecnica che punta dritta agli obiettivi internazionali imminenti. Il dominio cronometrico della squadra piacentina a Genova. L’evento ligure, che ha la partecipazione di quindici società sportive, ha offerto il palcoscenico ideale per la prestazione collettiva della Calypso. La squadra è scesa in...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuoto pinnato: piastrellata d’oro per la Calypso a Genova Notizie correlate Tre sincronette della Calypso al Campionato Italiano di nuoto artisticoLe “sincronette” Federica Guida, Asia Irrera e Rebecca Dipietro difenderanno i colori messinesi al Campionato Italiano primaverile Esordienti A di... Sweet Team tricolore, ben 22 medaglie agli italiani assoluti di nuoto pinnatoNel week end appena trascorso si sono svolti i campionati Italiani assoluti di primaverili di Nuoto Pinnato a Lignano Sabbiadoro e la Sweet Team, il... Approfondimenti e contenuti Nuoto pinnato, la Calypso torna da Genova con 27 medaglie. Da venerdì i mondiali in ProvenzaSi è disputato domenica 19 aprile, presso la piscina della Sciorba, a Genova, il 17° trofeo Luigi Ferraro di nuoto pinnato, al quale hanno preso parte ... piacenzasera.it Nuoto pinnato, la Formula 1 degli sport acquatici: campioni e curiositàSi muove in acqua come un delfino: ondulazione del corpo, spinta simultanea delle gambe sulla monopinna e braccia distese, immobili, sopra la testa a fendere l’acqua per ottenere la massima velocità. gazzetta.it