Nucleare Zinzi attacca Borrelli | Sul Garigliano fake news e procurato allarme gravissimo

Il deputato della Lega ha definito gravissimo il fake news e l’allarme procurato riguardo all’ex centrale nucleare del Garigliano. Zinzi ha criticato duramente le dichiarazioni di un parlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra, sostenendo che contribuiscono a creare confusione sulla questione. La polemica si concentra sul futuro dell’area e sulla gestione dell’informazione in merito alla possibile ripresa delle attività nucleari.

Scontro politico sul tema del nucleare e sul futuro dell'area dell'ex centrale del Garigliano. A intervenire è Gianpiero Zinzi, deputato della Lega e capogruppo del partito in Commissione Ambiente alla Camera, che respinge con forza le dichiarazioni del parlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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