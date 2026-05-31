Una nuova ricerca sulla fusione nucleare ha svelato che molti annunci di progressi tecnologici sono stati esagerati o infondati. Secondo il fisico, le speranze di una produzione energetica stabile e concreta sono ancora lontane, e alcune notizie circolate recentementemente si sono rivelate false o fuorvianti. La comunità scientifica continua a lavorare, ma non ci sono ancora risultati pratici che dimostrino la possibilità di ottenere energia dalla fusione in modo affidabile.

Il Sole perduto. La grande illusione della fusione nucleare (Bietti) di Sergio Bartalucci, fisico nucleare in importanti istituti di ricerca all'estero (Svizzera, Germania, Usa) e in Italia, affronta la ormai pluridecennale questione della realizzazione di questa nuova tecnica, da tutti attesa, quale fonte primaria di energia. L'autore prende parte da una celebre risposta che Lev Arcimovic, direttore del programma sovietico sulla fusione nucleare, dette alla domanda, postagli negli anni '60, su quando sarebbe arrivato il primo reattore a fusione: «Quando l'umanità ne avrà davvero bisogno», disse. Oggi, in piena crisi energetica globale, la... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Fusione nucleare. Una storia di sfide, successi (e "fake news")

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Fissione e fusione nucleare: quale vincerà la sfida energetica

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Temi più discussi: La prossima barriera dell’energia da fusione è guadagnare la fiducia del pubblico; Ddl nucleare, primo via libera alla Camera: i Comuni (anche il tuo) potranno candidarsi per ospitare le centrali; La Germania punta a costruire la prima centrale elettrica a fusione al mondo.; Speranza dai punti luminosi.

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