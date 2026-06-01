Rubio in campo per il cessate il fuoco tra Israele e Libano Trump | Fake news dalla Cnn sul nucleare – La diretta

Nel 94esimo giorno del conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran, il segretario di Stato americano ha riferito di aver contattato il presidente libanese e il primo ministro israeliano nelle ultime 48 ore. L’obiettivo è promuovere un accordo per un cessate il fuoco tra le parti coinvolte. Nel frattempo, l’ex presidente ha commentato una notizia sulla presunta diffusione di fake news riguardo al nucleare, negando le informazioni diffuse dalla Cnn.

Nel 94esimo giorno della guerra tra Usa, Israele e Iran il segretario di Stato Usa Marco Rubio ha parlato nelle ultime 48 ore con il presidente libanese e il primo ministro israeliano Netanyahu per cercare di promuovere una nuova iniziativa di cessate il fuoco. Lo fa sapere la rivista Axios su X. Gli Stati Uniti hanno proposto che, come primo passo, Hezbollah interrompa tutti gli attacchi contro Israele. In cambio, Israele si asterrà dall’escalation a Beirut. Il presidente del Parlamento libanese Berri ha detto di voler di garantire l’impegno di Hezbollah per il cessate il fuoco, ma ha chiesto a Israele di fermarsi. Intanto il presidente Donald Trump dice che il suo accordo prevede lo stop al nucleare per Teheran, smentendo alcune indiscrezioni della Cnn che affermavano il contrario. 🔗 Leggi su Open.online

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Riepilogo del cessate il fuoco in Iran: ecco cosa è successo il 14 aprile

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Trump, 'cessate il fuoco tra Israele e Libano esteso di tre settimane'Il presidente americano ha annunciato che il cessate il fuoco tra Israele e Libano è stato prolungato di tre settimane.

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aggiornamento.. Trump si è svegliato e ha notato che i commenti sono che l'Iran è la sconfitta più grossa subita dagli USA nel dopoguerra. Per cui tuitta che non c'è fretta di arrivare all'accordo. Notare che si parla solo per ora di un MOU cioè una paginetta c x.com