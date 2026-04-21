Sertori | Miriamo all' autonomia energetica tra dieci anni attraverso il mix tra nucleare e fonti rinnovabili

L'assessore regionale alle Risorse energetiche ha annunciato che l’obiettivo è raggiungere l’autonomia energetica entro dieci anni, combinando l’uso di energie rinnovabili e nucleare. La strategia prevede un mix di fonti per diversificare la produzione e ridurre la dipendenza da importazioni di energia. La regione si impegna a sviluppare progetti di impianti rinnovabili e a valutare le opzioni nucleari per raggiungere questo traguardo.

Puntare all'autonomia energetica grazie al nucleare e alle rinnovabili. A dichiararlo è l'assessore regionale a Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo risorsa idrica Massimo Sertori.“Occorre dare nuovo impulso alla politica energetica nazionale: la prospettiva di medio-lungo.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Pichetto, 'il nucleare per l'autonomia energetica e prezzi più bassi'Dal punto di vista energetico "noi certamente dipendiamo l'80% dall'estero" e "possiamo aumentare con fotovoltaico ed eolico" ma "l'aumento della... Transizione energetica, siglato accordo tra Proxigas e Assotermica per gas rinnovabili nel residenzialeUn Protocollo d’intesa sulla diffusione dei ‘green gas’ e la transizione energetica è stato firmato oggi nella sede di Italgas Digital Factory a...