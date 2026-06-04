I primi reattori nucleari entro il 2034 il sì della Camera sul ddl Pichetto | cosa prevede

«I primi reattori nucleari operativi in Italia potrebbero accendersi «nel 2034-2035». A sbilanciarsi dopo il voto alla Camera è il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, in conferenza stampa a Montecitorio dopo che l’Aula ha approvato stamani il disegno di legge delega sul nucleare sostenibile. I voti favorevoli sono stati 155, gli astenuti 8, i contrari 86, tra le proteste delle opposizioni. Il testo passa ora al Senato per l’approvazione definitiva, che il governo punta a ottenere prima della pausa estiva. Una volta approvata da entrambi i rami del Parlamento, la legge delega conferirà all’esecutivo una delega da esercitare entro un anno per disciplinare la produzione di energia nucleare sostenibile, la ricerca sulla fusione e la gestione dei rifiuti radioattivi. 🔗 Leggi su Open.online

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