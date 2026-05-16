Il governo ha annunciato che intende completare l'iter sul nucleare entro la legge di Bilancio, prevista per fine dicembre. L'obiettivo è avviare la costruzione dei primi reattori nucleari entro il 2033 o il 2034. Questa decisione riguarda un processo che coinvolge vari passaggi legislativi e tecnici, con l'intento di rispettare le tempistiche stabilite per l'avvio delle attività di produzione energetica nucleare nel paese.

Capri, 16 mag. (Adnkronos) - L'obiettivo del governo sul nucleare è chiudere "entro la Finanziaria l'iter sul nucleare, dunque entro fine dicembre, per arrivare ai primi reattori nucleari entro il 203334. Un nucleare totalmente diverso rispetto a quello di 40 anni fa". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, intervistato dal vice direttore del Tg2 Maria Antonietta Spadorcia in occasione di Capri Talks, il format di confronto su politica ed economia ideato da Spin Factor nell'isola campana. E Pichetto ha chiarito che le "vecchie centrali nucleari presenti nel nostro Paese sono in smantellamento e non sono più utlizzabili, anche perchè il nuovo nucleare va su nuove strutture molto più piccole e diverse. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Nucleare, Pichetto: "Chiudere iter entro Finanziaria, primi reattori entro 2034"

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