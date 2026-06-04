Nucleare sostenibile la Camera dà il via libera | l’Italia punta a riscrivere la propria strategia energetica

La Camera dei Deputati ha approvato questa mattina il disegno di legge delega sul nucleare sostenibile, promosso dal ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. La legge mira a riscrivere la strategia energetica nazionale, includendo lo sviluppo di tecnologie nucleari a basso impatto ambientale. Il provvedimento passa ora al Senato per l’approvazione definitiva. La legge rappresenta un passo importante nel percorso di revisione delle politiche energetiche del paese.

La Camera dei Deputati ha approvato questa mattina il disegno di legge delega sul nucleare sostenibile, promosso dal ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin. Il provvedimento passa ora all’esame del Senato, dove il Governo punta a ottenere il via libera definitivo prima della pausa estiva per poter adottare i decreti attuativi entro la fine dell’anno. Si tratta di un passaggio politico e strategico di particolare rilievo, perché segna il tentativo dell’Italia di tornare a dotarsi di una cornice normativa sul nucleare dopo decenni di assenza e dopo le scelte che, in passato, avevano portato il Paese ad abbandonare questa fonte energetica. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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Nucleare, la Camera approva il Ddl. Ora il testo passa al Senato

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