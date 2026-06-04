La Camera dei Deputati ha approvato con 155 voti favorevoli, 86 contrari e 8 astensioni un disegno di legge delega sul nucleare sostenibile. La proposta riguarda l'implementazione di energie nucleari più sicure e innovative. Il testo ora passa al Senato per ulteriori esami. La legge mira a regolamentare lo sviluppo di tecnologie nucleari rispettando le norme ambientali e di sicurezza. Nessuna modifica è stata apportata durante l’approvazione in aula.

La Camera dei Deputati ha approvato ha approvato con voti 155 favorevoli, 86 contrari e otto astensioni il disegno di legge delega Pichetto in materia di energia nucleare sostenibile. Il provvedimento passa adesso al Senato per la seconda lettura: il governo conta sull’approvazione definitiva prima della pausa estiva del Parlamento, in modo da poter emanare i decreti attuativi entro la fine del 2026. Tra gli astenuti figura il gruppo di Italia Viva. Oltre alla maggioranza, si sono espressi a favore del disegno di legge delega anche Azione e la componente Pld-Misto. Cosa prevede il disegno di legge sul nucleare. Il disegno di legge, di cinque... 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Approvato alla Camera il ddl sul nucleare sostenibile

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Primo sì alla nuova legge sul ritorno al nucleare

Notizie e thread social correlati

Approvato alla Camera il ddl sul nucleare. Pichetto Fratin: "Passo importante per il futuro energetico dell'Italia"La Camera dei Deputati ha approvato questa mattina in aula il disegno di legge delega sul nucleare sostenibile.

Ddl violenza sulle donne, Bongiorno: “No ultimatum”. Opposizioni: “Confronto solo sul testo approvato alla Camera”La commissione Giustizia del Senato ha deciso di creare un comitato ristretto, che si riunirà da mercoledì prossimo, per discutere il testo del...

Temi più discussi: In Parlamento; Ddl riforma dell'ordinamento forense: le novità dell’approvazione alla Camera; Riforma ordinamento forense: approvato il disegno di legge delega; Via libera della Camera alla legge delega per la riforma dell’ordinamento forense.

La Camera ha approvato con 155 voti favorevoli la legge delega sul nucleare, che passa ora all'esame del Senato. Il provvedimento affida al governo il compito di definire entro un anno le norme per il ritorno dell'energia nucleare sostenibile in Italia, dalla re x.com

Approvato alla Camera il ddl sul nucleare sostenibileSemaforo verde con 155 voti favorevoli e 86 contrari. Il provvedimento passa ora al Senato. Il via libera definitivo dovrebbe arrivare prima della pausa estiva. La Camera dei Deputati ha approvato ha ... lettera43.it

Allarmante: la Camera ha appena approvato un disegno di legge anti-dinastia politica nella lettura finale. A meno che non lasci importanti scappatoie per le dinastie politiche per adattarsi e sopravvivere. reddit

Nucleare, approvato il ddl alla Camera. Proteste in AulaL’Aula approva il ddl con 155 voti favorevoli, 86 contrari e 8 astenuti. Il provvedimento passa ora al Senato. Protesta di Avs in Aula con cartelli contro le centrali ... affaritaliani.it