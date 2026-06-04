La Camera ha approvato il disegno di legge delega sul nucleare sostenibile, dedicato ai mini-reattori. Il testo, passato all’unanimità, include una dichiarazione che esclude l’uso militare dell’energia nucleare. Durante la seduta, alcune opposizioni hanno esibito cartelli di protesta. Ora il provvedimento passa al Senato per ulteriori esami.

Roma, 4 giugno 2026 – Via libera della Camera al ‘nucleare sostenibile’. Montecitorio ha approvato stamani in Aula il disegno di legge delega Pichetto: il provvedimento passa ora al Senato. Il governo conta sull'approvazione definitiva prima della pausa estiva, per emanare i decreti attuativi “entro Natale”, dichiara il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin. "L'obiettivo del governo con il ddl - aggiunge - è consegnare al paese il quadro giuridico che renda possibile fare le scelte per avere l'energia per i prossimi decenni". Il ministro ribadisce che il ddl "riguarda solo il nucleare civile" e assicura di condividere “il non utilizzo per il militare". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Nucleare in Italia, via libera della Camera al ddl sui mini-reattori. Pichetto: “Non sarà utilizzato a fini militari”. Ira opposizioni, cartelli in Aula

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