Nucleare sostenibile Cavandoli | Una svolta storica per l’energia e l’autonomia dell’Italia

La Camera dei Deputati ha approvato un disegno di legge delega sull’energia nucleare sostenibile, definendolo una svolta storica per il settore energetico nazionale. La decisione segna un passo importante verso l’introduzione di impianti nucleari nel paese. La votazione ha coinvolto i rappresentanti parlamentari, senza specificare eventuali opposizioni o maggioranze. La legge ora passa al Senato per ulteriori esami.

Il voto della Camera dei Deputati sul disegno di legge delega in materia di energia nucleare sostenibile rappresenta “una svolta storica” per il futuro energetico del Paese. Ne è convinta la deputata parmigiana della Lega Laura Cavandoli, che interviene dopo l’approvazione del provvedimento.“Oggi. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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