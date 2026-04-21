Energia Sertori rilancia | Autonomia in dieci anni con nucleare e rinnovabili

Un rappresentante del governo ha annunciato un piano per raggiungere l’indipendenza energetica del Paese entro dieci anni, combinando lo sviluppo di centrali nucleari di nuova generazione con fonti rinnovabili. Nel frattempo, si prevede di mantenere l’uso del gas naturale come parte della strategia energetica. L’obiettivo è ridurre la dipendenza da fonti esterne e aumentare la produzione interna di energia.