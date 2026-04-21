Energia Sertori rilancia | Autonomia in dieci anni con nucleare e rinnovabili
Un rappresentante del governo ha annunciato un piano per raggiungere l’indipendenza energetica del Paese entro dieci anni, combinando lo sviluppo di centrali nucleari di nuova generazione con fonti rinnovabili. Nel frattempo, si prevede di mantenere l’uso del gas naturale come parte della strategia energetica. L’obiettivo è ridurre la dipendenza da fonti esterne e aumentare la produzione interna di energia.
Puntare all’autonomia energetica del Paese entro dieci anni, attraverso un mix tra nucleare di nuova generazione e fonti rinnovabili, senza rinunciare nel frattempo al gas. È la linea tracciata dall’assessore regionale Massimo Sertori intervenuto a Palazzo Lombardia al convegno “Politica.🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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