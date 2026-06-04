La Camera dei Deputati ha approvato questa mattina in aula il disegno di legge delega Pichetto sul nucleare sostenibile. La legge riguarda i piccoli reattori nucleari e rappresenta un passo formale nel processo legislativo. La decisione è stata presa senza ulteriori modifiche o discussioni approfondite. La prossima fase prevede l'esame in Senato per l’approvazione definitiva.

La Camera dei Deputati ha approvato stamani in aula il disegno di legge delega Pichetto sul nucleare sostenibile. Il provvedimento passa ora al Senato. Il governo conta sull'approvazione definitiva prima della pausa estiva, per emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. La legge delega ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sul nucleare. Le reazioni “Con l'approvazione alla Camera della legge delega sul nucleare sostenibile compiamo un passo importante per il futuro energetico dell'Italia. Oggi abbiamo iniziato a porre le condizioni affinché il Paese sia pronto ad adottare il nucleare sostenibile quando le nuove tecnologie, alle quali puntiamo, saranno mature e disponibili all'inizio del prossimo decennio". 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Nucleare, sì della Camera a ddl su piccoli reattori. Pichetto: «Passo importante per il futuro energetico»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Approvato alla Camera il ddl sul nucleare. Pichetto Fratin: "Passo importante per il futuro energetico dell'Italia"La Camera dei Deputati ha approvato questa mattina in aula il disegno di legge delega sul nucleare sostenibile.

Nucleare sostenibile, sì della Camera al ddl con 155 sì, 86 no e 8 astenuti, Pichetto Fratin: "Primi reattori entro il 2034"La Camera ha approvato con 155 voti favorevoli, 86 contrari e 8 astensioni un disegno di legge delega sul nucleare sostenibile.

Temi più discussi: Nucleare, verso una prima sperimentazione di mini reattori su navi mercantili; Legge sul nucleare alla Camera, la sinistra dei no ci è costata 72 miliardi solo negli ultimi cinque anni; Il ddl Nucleare approda in aula alla Camera: cosa prevede; Svolta energetica alla Camera: al via il dibattito sulla delega per il nucleare sostenibile.

Nucleare, sì della Camera al ddl sui piccoli reattori. Pichetto: Passo importante x.com

La Camera avvia l’esame del disegno di legge sull’energia nucleare, il Governo guarda a una possibile sperimentazione che coinvolgerebbe navi mercantili dotate di mini-reattori (SMR) reddit

Nucleare, via libera della Camera al ddl. Pichetto: Passo importante per il futuroVia libera della Camera al Ddl di delega al governo sul nucleare. La legge delega passa con 155 sì, 86 no e 8 astenuti. Con l'approvazione alla Camera della legge delega sul nucleare sostenibile comp ... adnkronos.com

Primo sì della Camera al ddl sul nucleare. Ora il testo passa al SenatoL'obiettivo del governo è arrivare all'ok definitivo entro la pausa estiva e ai decreti attuativi entro l'anno. Pichetto Fratin: Il nucleare sostenibile significa più sicurezza energetica, più decarb ... avvenire.it