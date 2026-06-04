Il governo ha approvato in Parlamento un disegno di legge sul nucleare, con l'obiettivo di avviare i progetti entro la fine della legislatura. Il ministro ha commentato la decisione affermando che l’Italia non può rinunciare all’energia nucleare e si è detto soddisfatto del via libera ottenuto. La legge mira a definire le modalità di sviluppo e gestione delle centrali nucleari nel paese.

“Sono assolutamente soddisfatto” del via libera alla Camera sul ddl sul nucleare, “l’Italia non può fare a meno dell’energia nucleare. È la cosa più urgente e importante per abbassare in prospettiva le bollette per le famiglie e le imprese, però dobbiamo partire con i progetti entro la fine della legislatura”. Così il vicepremier e segretario della Lega Matteo Salvini, parlando con i cronisti dopo il question time alla Camera. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Nucleare, Salvini: "Dobbiamo partire con i progetti entro la fine della legislatura"

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