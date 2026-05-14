Al Senato, un incontro tra rappresentanti istituzionali ed esperti ha affrontato il tema della tutela di minori sui social media. La ministro ha affermato che è necessario definire nuove regole entro la fine della legislatura. Durante la riunione, sono stati discussi strumenti e approcci per proteggere bambini e adolescenti dagli effetti dell’uso dei social. La discussione si inserisce in un quadro di attenzione normativa verso i rischi connessi alla presenza dei minori online.

Occorre salvaguardare bambini e adolescenti dalla morsa dei social. Bisogna farlo entro la fine della legislatura. La storica sentenza di Los Angeles, che nel mese di marzo ha condannato Meta e Google a risarcire tre milioni di dollari a una ragazza resa dipendente dai social, ha sciolto ogni dubbio. Non a caso la segretaria di Noi Moderati, Mara Carfagna – che sul tema ha già depositato alla Camera un disegno di legge ad hoc – nella giornata di ieri ha sottolineato come «un'ampia documentazione scientifica attesta i danni, talvolta devastanti, derivanti da un accesso non controllato ai social network». Proprio su questo si è ragionato nel... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Social e minori, al Senato Carfagna riunisce istituzioni ed esperti: "Nuove regole entro fine legislatura"

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