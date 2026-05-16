Pichetto | Entro fine legislatura quadro giuridico per ritorno a nucleare

Da quotidiano.net 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica ha annunciato che entro la fine della legislatura sarà definito un quadro giuridico per il ritorno al nucleare. Durante un intervento pubblico, ha spiegato che sono in corso lavori per predisporre le norme necessarie a regolamentare questa possibile riattivazione. La proposta riguarda un intervento normativo che potrebbe consentire di riprendere l’attività nucleare nel paese, senza fornire dettagli specifici sulle modalità o sui tempi esatti.

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L’intervento di Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica dell'Italia a Capri Talks, il format di confronto organizzato da Spin Factor nell’isola campana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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