Giorgia Meloni | Entro l’estate legge delega per la ripresa della produzione nucleare in Italia

La presidente del Consiglio ha annunciato che entro l’estate sarà presentata una legge delega per riattivare la produzione nucleare nel paese. Durante un intervento pubblico, ha rivolto un messaggio alle opposizioni, affermando che sono aperti a chiunque voglia considerare l’interesse nazionale come priorità. La proposta riguarda un progetto di rilancio dell’energia nucleare, con l’obiettivo di riavviare le attività di produzione nel settore.

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La presidente del Consiglio alle opposizioni: “Porte aperte a chi vuole pensare a interesse nazionale”. Tema salari: “Crescono più dell’inflazione”. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Premier Time in Senato, rispondendo a un’interrogazione di Azione sull’istituzione di una cabina di regia per affrontare le priorità strategiche del Paese, afferna: “Approfitto per dire che entro l’estate sarà adottata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi e completato il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia “. Giorgia Meloni: Porte aperte alle opposizioni. “Sulla cabina di regia sarei anche disponibile.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Giorgia Meloni: “Entro l’estate legge delega per la ripresa della produzione nucleare in Italia” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Meloni: ‘Entro l’estate ok alla delega per la ripresa del nucleare in Italia’C’è un’aria particolare nei corridoi del potere quando le scadenze elettorali iniziano a intravedersi all’orizzonte, ma la navigazione prosegue con... Nucleare, l’annuncio di Meloni: “Entro l’estate la legge delega”«Si può essere d’accordo oppure no, ma sulla questione energetica il governo ha lavorato dall’inizio, partendo dal gas release fino ai provvedimenti... Temi più discussi: Perché Giorgia Meloni è al centro di una campagna di disinformazione deepfake; Le immagini di Giorgia Meloni generata con l’IA, quando volto e corpo non ci appartengono più; Meloni risponde a Trump: contro l'Italia accuse non corrette; Il caso dei deepfake e le immagini manipolate della premier Giorgia Meloni. La premier Giorgia #Meloni annuncia, durante il question time al Senato, che sul nucleare il Governo ci ha lavorato dall'inizio, dal 'Gas Release' fino ai provvedimenti sul nucleare in merito al quale entro l'estate sarà approvata la legge delega e saranno adott x.com Meloni al Senato: legge delega nucleare entro l’estate | Salari, imprese e natalità. Poi apre a CalendaCosa ha detto la Presidente Giorgia Meloni al Premier-Time del Senato: video integrale, dalla crisi energetica all'annuncio sul nucleare ... ilsussidiario.net Meloni: «Tensioni geopolitiche incidono sulla crescita. Entro l’estate la legge delega sul nucleare»Bagarre durante il questione time a Palazzo Madama. Opposizione all’attacco del Governo. Renzi: «Sembrate la Famiglia Addams» ... unionesarda.it