Giorgia Meloni | Entro l’estate legge delega per la ripresa della produzione nucleare in Italia

Da gbt-magazine.com 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La presidente del Consiglio ha annunciato che entro l’estate sarà presentata una legge delega per riattivare la produzione nucleare nel paese. Durante un intervento pubblico, ha rivolto un messaggio alle opposizioni, affermando che sono aperti a chiunque voglia considerare l’interesse nazionale come priorità. La proposta riguarda un progetto di rilancio dell’energia nucleare, con l’obiettivo di riavviare le attività di produzione nel settore.

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La presidente del Consiglio alle opposizioni: “Porte aperte a chi vuole pensare a interesse nazionale”. Tema salari: “Crescono più dell’inflazione”. La presidente del Consiglio  Giorgia Meloni  al Premier Time in Senato, rispondendo a un’interrogazione di Azione sull’istituzione di una cabina di regia per affrontare le priorità strategiche del Paese, afferna: “Approfitto per dire che entro l’estate sarà adottata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi e completato il quadro giuridico necessario alla  ripresa della produzione nucleare in Italia “. Giorgia Meloni: Porte aperte alle opposizioni. “Sulla cabina di regia sarei anche disponibile.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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