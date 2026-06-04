Nucleare la Camera approva il ddl delega | provvedimento ora al Senato

L’Aula della Camera ha approvato con 155 sì, 86 no e 8 astenuti, il disegno di legge delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile. Il provvedimento passa all’esame del Senato. Pichetto: “Passo importante per futuro energetico Italia”. “Con l’approvazione alla Camera della legge delega sul nucleare sostenibile compiamo un passo importante per il futuro energetico dell’Italia”. Così il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin. “Oggi abbiamo iniziato a porre le condizioni affinché il Paese sia pronto ad adottare il nucleare sostenibile quando le nuove tecnologie, alle quali puntiamo, saranno mature e disponibili all’inizio del prossimo decennio – aggiunge – Il nucleare sostenibile significa più sicurezza energetica, più decarbonizzazione, più indipendenza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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La Camera approva il ddl delega sul nucleare: intervista a Luca Squeri

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