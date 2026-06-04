Nucleare la Camera approva la legge delega | maggioranza compatta opposizioni all’attacco

Notizia in breve

La Camera dei deputati ha approvato la legge delega sul nucleare con 155 voti favorevoli, 86 contrari e 8 astensioni. La maggioranza ha sostenuto il provvedimento, mentre le opposizioni hanno espresso critiche. La legge delega riguarda le modalità di sviluppo e regolamentazione dell’energia nucleare nel paese. La votazione si è svolta senza modifiche rispetto alla versione iniziale proposta.