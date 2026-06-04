Nucleare la Camera approva la legge delega | maggioranza compatta opposizioni all’attacco
La Camera dei deputati ha approvato la legge delega sul nucleare con 155 voti favorevoli, 86 contrari e 8 astensioni. La maggioranza ha sostenuto il provvedimento, mentre le opposizioni hanno espresso critiche. La legge delega riguarda le modalità di sviluppo e regolamentazione dell’energia nucleare nel paese. La votazione si è svolta senza modifiche rispetto alla versione iniziale proposta.
La Camera dei deputati ha approvato la legge delega sul nucleare con 155 voti favorevoli, 86 contrari e 8 astensioni. Il provvedimento rappresenta uno dei tasselli della strategia energetica del governo, che punta a rafforzare l’autonomia del Paese e a ridurre la dipendenza dalle fonti fossili, in particolare dal petrolio e dal gas. Il via libera arriva all’indomani dell’apertura dell’Unione europea a una maggiore flessibilità nei conti pubblici per affrontare le sfide legate all’emergenza energetica. Un contesto che la maggioranza considera favorevole per rilanciare il dibattito sull’energia nucleare di nuova generazione. Il piano del governo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Nucleare, la Camera approva il Ddl. Ora il testo passa al Senato
Notizie e thread social correlati
Nucleare, la Camera approva la legge delega. Pichetto: “Scelta di concretezza, non ideologica”. Opposizioni di traverso: “La Camera ha approvato la legge delega sul nucleare con 155 voti favorevoli, 86 contrari e 8 astenuti.
La Camera approva la legge delega sul nucleare: via libera con 155 voti favorevoli. Pichetto Fratin: ‘Primi reattori operativi nel 2034-2035’La Camera dei deputati ha approvato con 155 voti favorevoli la legge delega sul nucleare, che ora passa al Senato per l’approvazione definitiva.
Temi più discussi: Ddl Nucleare, Aula Camera vota modifiche ordine lavori per anticipare esame - Geagency; Nucleare: votazioni fino a mezzanotte, oggi il via libera; Ddl nucleare, Pichetto: definire regole per avvio produzione di energia; Nucleare, primo sì della Camera: reattori operativi dal 2034.
La Camera approva la legge delega sul nucleare senza avere alcuna idea di dove smaltire le scorie radioattive. Il Governo conferma di prendere decisioni dettate da ignoranza, cialtronaggine, lobbismo e malafede. Il canonico modus operandi della destra di x.com
La Camera ha approvato il disegno di #legge che delega il governo a regolamentare il piano di energia #nucleare sostenibile. Secondo il ministro dell’Ambiente e della sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, si tratta di un passo importante per il futu facebook
La Camera approva la risoluzione per porre fine alla guerra in Iran, sfidando Trump reddit
Camera approva ddl nucleare, Tajani: Fondamentale per autonomia energetica(Agenzia Vista) Traforo del Monte Bianco, 04 giugno 2026 È una scelta fondamentale per la nostra economia, per le politiche energetiche. Il nucleare di ... affaritaliani.it
La Camera approva la legge delega sul nucleare, 155 i sì. Pichetto: 'Primi reattori operativi nel 2034-2035'La Camera approva la legge delega sul nucleare. 155 i favorevoli, 8 gli astenuti, 86 i contrari. Il testo passa ora al Senato (ANSA) ... ansa.it