Nucleare la Camera approva la legge delega | maggioranza compatta opposizioni all’attacco

Da thesocialpost.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Camera dei deputati ha approvato la legge delega sul nucleare con 155 voti favorevoli, 86 contrari e 8 astensioni. La maggioranza ha sostenuto il provvedimento, mentre le opposizioni hanno espresso critiche. La legge delega riguarda le modalità di sviluppo e regolamentazione dell’energia nucleare nel paese. La votazione si è svolta senza modifiche rispetto alla versione iniziale proposta.

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La Camera dei deputati ha approvato la legge delega sul nucleare con 155 voti favorevoli, 86 contrari e 8 astensioni. Il provvedimento rappresenta uno dei tasselli della strategia energetica del governo, che punta a rafforzare l’autonomia del Paese e a ridurre la dipendenza dalle fonti fossili, in particolare dal petrolio e dal gas. Il via libera arriva all’indomani dell’apertura dell’Unione europea a una maggiore flessibilità nei conti pubblici per affrontare le sfide legate all’emergenza energetica. Un contesto che la maggioranza considera favorevole per rilanciare il dibattito sull’energia nucleare di nuova generazione. Il piano del governo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Nucleare, la Camera approva il Ddl. Ora il testo passa al Senato

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