camera via libera alla lege delega sul nucleare ora passa al senato

La Camera ha approvato con 155 voti favorevoli, 86 contrari e 8 astenuti la delega al governo per l’attuazione di una legge sull’energia nucleare sostenibile. Ora il provvedimento passa al Senato per ulteriori esami.

Via libera della Camera alla delega al governo in materia di energia nucleare sostenibile con 155 voti a favore, 86 contrari e 8 astenuti. Il provvedimento passerà dunque all'esame del Senato. Il provvedimento, conferisce al governo la delega, da esercitare entro un anno, per disciplinare la produzione e l'utilizzo di energia da fonte nucleare sostenibile nel territorio nazionale. La normativa deve rispettare gli obblighi europei e internazionali, le politiche di decarbonizzazione al 2050 ed è volta al conseguimento della sicurezza e indipendenza energetica dell'Italia, nonché al contenimento dei costi dei consumi energetici per gli utenti. La delega deve prevedere un programma nazionale finalizzato a più obiettivi, fra cui lo sviluppo della produzione e dell'utilizzo di energia da fonte nucleare sostenibile e da fusione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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