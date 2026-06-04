La Camera ha approvato il progetto di legge sul nucleare, con il voto favorevole di una larga maggioranza. Sono stati stanziati 14 miliardi di euro, derivanti dalla flessibilità europea, pari allo 0,3% del Pil, da utilizzare entro due anni. Questi fondi devono ancora essere sbloccati e destinati a nuove misure contro l’aumento dei costi dell’energia. La decisione riguarda principalmente l’avvio di progetti nucleari nel paese.

I 14 miliardi frutto della flessibilità concessa dall’Europa ai Paesi membri, lo 0,3% del Pil per due anni, devono ancora essere smobilitati e messi al servizio di nuove misure contro il caro energia. Nelle more, però, l’Italia fa un altro passo verso il ritorno dell’energia nucleare, a quasi 40 anni dal referendum che pose fine all’esperienza atomica dello Stivale. Non è certo un mistero che l’Italia non possa più permettersi di comprare gas e petrolio da fornitori terzi, specialmente con i mercati costantemente infiammati dalla chiusura dello stretto di Hormuz. E le rinnovabili, da sole, non bastano a coprire il fabbisogno, come, invece, avviene in Spagna. 🔗 Leggi su Formiche.net

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© Formiche.net - Nucleare in Italia, la Camera vota sì. Cosa cambia

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Fare Verde, convegno alla Camera per i 40 anni

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Finalmente! Finalmente il primo passo per il ritorno del nucleare in Italia. Oggi è stata approvata la legge delega alla Camera dei Deputati. Un primo passo che si sarebbe dovuto fare prima e con maggiore incisività, ma comunque un segnale positivo. Continu x.com

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